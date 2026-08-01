Conférence sur les lamantins et leur conservation Salles-Courbatiès
jeudi 27 août 2026 · Salles-Courbatiès
Informations pratiques
Salles-Courbatiès
Conférence sur les lamantins et leur conservation
1095 Route de la Diège Salles-Courbatiès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Proposé par la bibliothèque de Salles-Courbatiès et animé par le chercheur Yann Hénaut, vous pourrez écouter le chant de ces sirènes et manger sur place. Venez nombreux !
Rendez-vous au foyer rural de Salles-Courbatiès pour une conférence sur les lamantins avec le chercheur mexico-salésien Yann Hénaut. A 20h30 dégustation de tacos (ramènez des tortillas de blé, la préparation est fournie sur place !). Boissons offertes. .
1095 Route de la Diège Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 63 83
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English :
Organized by the Salles-Courbaties Library and led by researcher Yann Hénaut, you’ll be able to listen to the song of these sirens and enjoy a meal on site. We hope to see many of you there!
L’événement Conférence sur les lamantins et leur conservation Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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