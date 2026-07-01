Conférence sur les peintures de l’église paroissiale de Montredon-Labessonnié, Église Saint-Jean Baptiste, Montredon-Labessonnié

Informations pratiques

Conférence sur les peintures de l’église paroissiale de Montredon-Labessonnié Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Jean Baptiste Tarn

Gratuit. Limité à 100 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’évènement a lieu sous forme de conférence supposant un déplacement dans l’église et une station devant chaque tableau présenté.

Église Saint-Jean Baptiste 8 Place Saint-Jean, 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie 05 61 58 58 65 Sous le régime de Vichy et l’Occupation allemande, le curé de Montredon-Labessonnié fit décorer l’ensemble des murs de son église. Devait-il s’en tenir aux représentations traditionnelles de la foi ou faire entrer l’histoire de son temps dans ce programme décoratif ? Il choisit d’y intégrer l’actualité de l’époque, marquée par la défaite et les questions sociales, en la reliant à l’histoire de l’Église et au message du Salut.

Le curé et le peintre eurent à cœur de représenter avec justesse les femmes et les hommes qu’ils inscrivaient dans cette grande fresque. Grâce à une attention particulière portée aux vêtements, aux outils et aux gestes du quotidien, ils leur donnèrent une véritable identité sociale. Ces peintures monumentales constituent également un précieux témoignage local : elles représentent, sous la forme de véritables portraits et paysages, des habitants et des sites emblématiques de la commune.

Cette œuvre singulière offre ainsi un regard original sur l’histoire religieuse, sociale et locale de la première moitié du XXᵉ siècle. Parking, accès pour les personnes en situation de handicap.

L’évènement a lieu sous forme de conférence supposant un déplacement dans l’église et une station devant chaque tableau présenté.

©Maurice Boyer