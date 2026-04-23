Nuit des étoiles 2026 Planète Tarn, Planétarium observatoire Montredon-Labessonnié

Montredon-Labessonnié

Nuit des étoiles 2026

Planète Tarn, Planétarium observatoire L’Ourtal, 231 chemin du Stade Montredon-Labessonnié Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Comme chaque année à la même période, le planétarium de montredon-labessonnié organise la nuit des étoiles ( événement national) ou le grand public peut découvrir les beautés du ciel aux télescopes.

.

Planète Tarn, Planétarium observatoire L’Ourtal, 231 chemin du Stade Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie +33 5 63 75 63 12 planetarn@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like every year at the same time, the planetarium in montredon-labessonnié organizes the Night of the Stars (a national event), where the general public can discover the beauties of the sky through telescopes.

L’événement Nuit des étoiles 2026 Montredon-Labessonnié a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Centre Tarn