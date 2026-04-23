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Nuit des étoiles 2026 Planète Tarn, Planétarium observatoire Montredon-Labessonnié

Nuit des étoiles 2026 Planète Tarn, Planétarium observatoire Montredon-Labessonnié vendredi 14 août 2026.

Lieu : Planète Tarn, Planétarium observatoire

Adresse : L'Ourtal, 231 chemin du Stade

Ville : 81360 Montredon-Labessonnié

Département : Tarn

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Montredon-Labessonnié

Nuit des étoiles 2026

Planète Tarn, Planétarium observatoire L’Ourtal, 231 chemin du Stade Montredon-Labessonnié Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Comme chaque année à la même période, le planétarium de montredon-labessonnié organise la nuit des étoiles ( événement national) ou le grand public peut découvrir les beautés du ciel aux télescopes.
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Planète Tarn, Planétarium observatoire L’Ourtal, 231 chemin du Stade Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie +33 5 63 75 63 12  planetarn@orange.fr

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English :

Like every year at the same time, the planetarium in montredon-labessonnié organizes the Night of the Stars (a national event), where the general public can discover the beauties of the sky through telescopes.

L’événement Nuit des étoiles 2026 Montredon-Labessonnié a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Centre Tarn

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