Fermes en Fête – Bio, Aline COUTAREL et Benoît LOLLIVIER 266 chemin de la Borie Maigre – 81360 Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié
Fermes en Fête – Bio, Aline COUTAREL et Benoît LOLLIVIER 266 chemin de la Borie Maigre – 81360 Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Bio Samedi 6 juin, 10h00 Aline COUTAREL et Benoît LOLLIVIER 266 chemin de la Borie Maigre – 81360 Montredon-Labessonnié Tarn
Evénement gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Les 6 et 7 juin, près de 130 fermes d’Occitanie ouvriront leurs portes pour accueillir les visiteurs locaux et touristes en quête du 100% Fermier !
Une opération menée dans 7 départements d’Occitanie : Gers – Haute-Garonne – Hautes-Pyrénées – Lot – Pyrénées-Orientales – Tarn – Tarn et Garonne
Un week-end pour vous étonner, toute l’année pour vous accueillir !
Les producteurs fermiers membres du réseau Bienvenue à la Ferme, renouvellent leur rendez-vous fermier en Occitanie pour fêter l’arrivée des beaux jours !
Tout au long du week-end, de nombreuses festivités et animations seront proposées, l’occasion idéale de rencontrer les agriculteurs de votre territoire.
Au programme : visites de fermes, repas et marchés fermiers, randonnées gourmandes, ateliers, animations et jeux pour enfants,…
Savourez le goût des produits 100 % fermiers tout en partageant les savoir-faire du monde agricole. Laissez-vous surprendre tout naturellement et venez emprunter un itinéraire fermier !
Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Aline COUTAREL et Benoît LOLLIVIER 266 chemin de la Borie Maigre – 81360 Montredon-Labessonnié 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 01 27 77 »}]
Les 6 et 7 juin, près de 130 fermes d’Occitanie ouvriront leurs portes pour accueillir les visiteurs locaux et touristes en quête du 100% Fermier ! bio Occitanie
Chambres d’agriculture d’Occitanie
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