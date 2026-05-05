Fermes en Fête – La ferme des Zazous, La ferme des Zazous, Montredon-Labessonnié

Fermes en Fête – La ferme des Zazous Samedi 6 juin, 14h00 La ferme des Zazous Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 14h à 18h. Venez découvrir La Ferme des Zazous le

temps d’une après-midi ! Visites guidées à 14h30 et 16h30 (durée 1h15) pour explorer nos ateliers bio : du grain au pain, de la vache au yaourt.

Balade pédagogique en autonomie et vente de produits fermiers sur place.

La ferme des Zazous 266 chemin de la Borie Maigre 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lafermedeszazous@mailo.fr »}]

Visites et vente de produits fermiers sur place.

DR