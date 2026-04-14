La Ferme des Zazous – Découvrez une ferme bio de A à Z !, La ferme des Zazous, Montredon-Labessonnié

La Ferme des Zazous – Découvrez une ferme bio de A à Z ! Samedi 6 juin, 14h30, 16h30 La ferme des Zazous Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, La Ferme des Zazous vous invite à pousser les portes de son exploitation bio en polyculture-élevage ! Deux visites guidées de 1h15 sont proposées à 14h30 et 16h30 pour découvrir la richesse et la complémentarité de nos ateliers. Ici, les « déchets » d’un atelier de production deviennent les « ressources » d’un autre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une occasion rare de comprendre concrètement comment fonctionne une exploitation bio diversifiée, ancrée dans son territoire et tournée vers la transmission. En dehors des visites, une balade pédagogique en autonomie vous permet de déambuler sur certains espaces de la ferme. Nos produits fermiers seront également disponibles à la vente. Que vous soyez curieux·euses, passionné·e·s ou simplement en quête d’une belle sortie en famille, cette journée est faite pour vous !

La ferme des Zazous 266 chemin de la Borie Maigre 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lafermedeszazous@mailo.fr »}]

Le 6 juin, venez explorer notre ferme bio du Tarn le temps d’une visite guidée : élevage, boulangerie, fromagerie, maraîchage et ferme pédagogique au rendez-vous. Visite Vache

@lafermedeszazous