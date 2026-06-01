La ferme des Zazous vous invite le 6 juin !, La ferme des Zazous, Montredon-Labessonnié

La ferme des Zazous vous invite le 6 juin ! Samedi 6 juin, 14h00 La ferme des Zazous Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Aline et Benoît vous ouvrent les portes de leur ferme le samedi 6 juin pour explorer leurs activités de paysan-boulanger et de producteurs de bovins (viande & lait). Au programme : visites guidées à 14h30 et 16h30 (durée 1h15) pour explorer les ateliers bio : du grain au pain, de la vache au yaourt. Balade pédagogique en autonomie et vente de produits fermiers sur place.

La ferme des Zazous 266 chemin de la Borie Maigre Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie

Du grain au pain, de la vache au yaourt : une après-midi bio à la ferme portes ouvertes ferme