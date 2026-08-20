Conférence sur les sous-marins poseurs de mines, Mairie de Gauriac, Francicot
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gauriac · Francicot
Informations pratiques
Conférence sur les sous-marins poseurs de mines Samedi 19 septembre, 19h00 Mairie de Gauriac Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Assistez à une conférence de M. Jussiaume, président de l’Association historique du site militaire du Mugron, consacrée aux sous-marins poseurs de mines. À travers cette présentation, découvrez l’histoire, le fonctionnement et le rôle stratégique de ces bâtiments militaires, ainsi que leur place dans l’évolution des techniques navales.
Mairie de Gauriac 7 route de la Gabare 33710 Gauriac Francicot 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557648008
Conférence de Monsieur JUSSIAUME Président de l’Assotiation Historique du Site Militaire du Mugron sur les sous-marins poseurs de mines.
©Mairie de Gauriac
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