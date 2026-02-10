Conférence sur les vitraux de l’église de Vimoutiers Musée du Camembert Vimoutiers

Conférence sur les vitraux de l’église de Vimoutiers

Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers Orne

2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

2026-08-16

Conférence sur l’histoire des églises de Vimoutiers et sur la réfection des vitraux après le bombardement du 14 juin 1944. .

Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie

