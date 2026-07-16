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Conférence sur l’histoire de la Cartoucherie de Toulouse, Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum · Toulouse

Conférence sur l’histoire de la Cartoucherie de Toulouse, Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum
Adresse
10 Place de la Charte des Libertés Communales, 31300 Toulouse
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Limité à 80 personnes.

Conférence sur l’histoire de la Cartoucherie de Toulouse Dimanche 20 septembre, 17h30 Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette conférence vous invite à plonger dans l’histoire riche et méconnue de la Cartoucherie, qui a profondément marqué l’histoire urbaine et industrielle de Toulouse pendant plus de deux siècles.
Illustrée par un diaporama et enrichie par la présentation de nombreux plans, objets et photographies d’époque, elle sera animée par celles et ceux qui y ont travaillé.
Découvrez l’histoire de cette entreprise emblématique, née pendant la Révolution, dont le site accueille aujourd’hui l’écoquartier que nous connaissons.

Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum 10 Place de la Charte des Libertés Communales, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie
Cette conférence vous propose de plonger dans l’histoire riche et méconnue de la Cartoucherie qui, durant plus de deux siècles, marqua profondément l’histoire urbaine et industrielle de Toulouse. par…

Robert Gadet ©

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