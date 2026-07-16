Conférence sur l’histoire de la Cartoucherie de Toulouse, Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum, Toulouse

Informations pratiques

Conférence sur l’histoire de la Cartoucherie de Toulouse Dimanche 20 septembre, 17h30 Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette conférence vous invite à plonger dans l’histoire riche et méconnue de la Cartoucherie, qui a profondément marqué l’histoire urbaine et industrielle de Toulouse pendant plus de deux siècles.

Illustrée par un diaporama et enrichie par la présentation de nombreux plans, objets et photographies d’époque, elle sera animée par celles et ceux qui y ont travaillé.

Découvrez l’histoire de cette entreprise emblématique, née pendant la Révolution, dont le site accueille aujourd’hui l’écoquartier que nous connaissons.

Les Halles de la Cartoucherie, salle du Forum 10 Place de la Charte des Libertés Communales, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

Cette conférence vous propose de plonger dans l’histoire riche et méconnue de la Cartoucherie qui, durant plus de deux siècles, marqua profondément l’histoire urbaine et industrielle de Toulouse. par…

Robert Gadet ©