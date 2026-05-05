Conférence sur l’histoire de la civilisation Olmèque, La Source, Le Bouscat

Conférence sur l’histoire de la civilisation Olmèque Mercredi 6 mai, 19h00 La Source Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:30:00+02:00

Développée entre 1400 et 300 avant J.-C. sur la côte du golfe du Mexique et considérée comme l’une des plus anciennes civilisations de Mésoamérique, cette civilisation fascinante est notamment connue pour son art remarquable et ses célèbres sculptures monumentales en pierre. Au cours de cette conférence, vous découvrirez les grandes réalisations des Olmèques : l’apparition de l’écriture, l’élaboration des premiers calendriers, leurs connaissances en astronomie et en religion, ainsi que la construction des premières pyramides du Mexique ancien.

Un voyage passionnant au cœur d’une civilisation fondatrice, dont l’héritage a profondément influencé les cultures mésoaméricaines.

Entrée libre.

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence sur l’histoire de la civilisation Olmèque par Juan Casares López