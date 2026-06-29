Conférence sur l’histoire de l’alimentation Arès
Conférence sur l’histoire de l’alimentation Arès jeudi 17 septembre 2026.
Arès
Conférence sur l’histoire de l’alimentation
salle 4 village des associations Arès Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Des aliments et des façons de les cuisiner d’hier à aujourd’hui, révélant de profonds changements culturels et une mondialisation qui tend vers une certaine uniformisation.
Tout public Tarif 6 €/ personne.
Lieu salle n°4, Village des Associations. .
salle 4 village des associations Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirares@free.fr
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English : Conférence sur l’histoire de l’alimentation
L’événement Conférence sur l’histoire de l’alimentation Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès
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