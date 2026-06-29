Arès

Conférence sur l’histoire de l’alimentation

salle 4 village des associations Arès Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 19:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Des aliments et des façons de les cuisiner d’hier à aujourd’hui, révélant de profonds changements culturels et une mondialisation qui tend vers une certaine uniformisation.

Tout public Tarif 6 €/ personne.

Lieu salle n°4, Village des Associations. .

salle 4 village des associations Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirares@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence sur l’histoire de l’alimentation

L’événement Conférence sur l’histoire de l’alimentation Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès