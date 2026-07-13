CONFÉRENCE SUR TOUTÂNKHAMON Montblanc
mercredi 25 novembre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
CONFÉRENCE SUR TOUTÂNKHAMON
Place du Château Vieux Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Découvrez les secrets de Toutânkhamon, le plus célèbre des pharaons de l’Égypte antique, dont le nom continue de fasciner le monde entier, lors d’une conférence animée par Romain Ferreres.
Probablement le pharaon le plus connu des temps modernes, Toutânkhamon fascine par son histoire tragique et merveilleuse. Enfant-roi mort prématurément dans des circonstances indéterminées, il doit principalement sa renommée à sa tombe et son trésor miraculeusement préservés par l’oubli et redécouverts in extremis en novembre 1922 par Howard Carter, et rehaussés par la légende de sa malédiction millénaire. Mais en fin de compte, que savent réellement les gens sur la vie et le règne de ce jeune souverain, dernier héritier d’une dynastie vieille de plus de deux siècles ?
En effet, en dehors de son étonnante sépulture, la vie de Toutânkhamon s’inscrit dans une période particulière et quelque peu troublée de l’histoire, entachée par les actions de son père. D’abord écarté du pouvoir par ses sœurs qui ont assumé une partie du retour à la normale, son entourage politique finit par lui attribuer les mérites de sa fratrie et l’ériger en digne successeur de son grand-père, restaurateur de la tradition égyptienne, avant de le reléguer dans les notes de bas de page de l’Histoire. .
Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr
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English : CONFÉRENCE SUR TOUTÂNKHAMON
Discover the secrets of Tutankhamun, the most famous of the pharaohs of ancient Egypt, whose name continues to fascinate the entire world, during a lecture led by Romain Ferreres.
L’événement CONFÉRENCE SUR TOUTÂNKHAMON Montblanc a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
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