Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LE MOULIN DE BIOT ET LES MARBRIÈRES

Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Le Moulin de Biot et les Marbrières est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 13.3 km à Félines Minervois.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le Moulin de Biot et les Marbrières avec un parcours de 13,3 km à Félines Minervois, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English : RANDONNÉE PÉDESTRE LE MOULIN DE BIOT ET LES MARBRIÈRES

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the Le Moulin de Biot et les Marbrières hike is perfect for you! Come out in large numbers to try the 13.3 km trail in Félines Minervois.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LE MOULIN DE BIOT ET LES MARBRIÈRES Montblanc a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34