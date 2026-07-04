REPAS DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc
jeudi 10 septembre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
REPAS DU CLUB SANS SOUCIS
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Un repas est organisé par le club Sans soucis , qui donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets, pour déguster de succulents mets.
L’association du Club Sans Soucis donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets, autour d’un repas, pour déguster de succulents mets. Entre amis ou en famille, venez partager un moment convivial ! .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32
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English : REPAS DU CLUB SANS SOUCIS
A meal is being organized by the %AB Sans soucis %BB club, which invites %E0 all food lovers and gourmets to come and enjoy some delicious dishes.
L’événement REPAS DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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