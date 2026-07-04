Informations pratiques

Montblanc

REPAS DU CLUB SANS SOUCIS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Un repas est organisé par le club Sans soucis , qui donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets, pour déguster de succulents mets.

L’association du Club Sans Soucis donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets, autour d’un repas, pour déguster de succulents mets. Entre amis ou en famille, venez partager un moment convivial ! .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32

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English : REPAS DU CLUB SANS SOUCIS

A meal is being organized by the %AB Sans soucis %BB club, which invites %E0 all food lovers and gourmets to come and enjoy some delicious dishes.

L’événement REPAS DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34