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AGENDA · Montblanc

REPAS DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc

jeudi 10 septembre 2026 · Montblanc

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
place Edouard Barthe
Ville
34290 Montblanc
Département
Hérault
Tarif

Montblanc

REPAS DU CLUB SANS SOUCIS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Un repas est organisé par le club Sans soucis , qui donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets, pour déguster de succulents mets.
L’association du Club Sans Soucis donne rendez-vous à tous les gourmands et gourmets, autour d’un repas, pour déguster de succulents mets. Entre amis ou en famille, venez partager un moment convivial !   .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32 

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English : REPAS DU CLUB SANS SOUCIS

A meal is being organized by the %AB Sans soucis %BB club, which invites %E0 all food lovers and gourmets to come and enjoy some delicious dishes.

L’événement REPAS DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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