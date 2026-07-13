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RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES » Montblanc

dimanche 6 septembre 2026 · Montblanc

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
place Edouard Barthe
Ville
34290 Montblanc
Département
Hérault
Tarif

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES »

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre « Relais des Vignobles », est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 12 km à Saint-Thibéry
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre « Relais des Vignobles » avec un parcours de 12 km à Saint-Thibéry, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac.   .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53  jeanclaude.septier@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES »

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the « Relais des Vignobles » hike is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 12-km trail in Saint-Thibéry.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES » Montblanc a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34

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