Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES »

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre « Relais des Vignobles », est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 12 km à Saint-Thibéry

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre « Relais des Vignobles » avec un parcours de 12 km à Saint-Thibéry, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English : RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES »

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the « Relais des Vignobles » hike is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 12-km trail in Saint-Thibéry.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE « RELAIS DES VIGNOBLES » Montblanc a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34