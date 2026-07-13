LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA « LE RÊVE AMÉRICAIN » Montblanc
mercredi 16 septembre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA « LE RÊVE AMÉRICAIN »
Place du Château Vieux Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
La médiathèque vous propose une projection autour du film « Le Rêve Américain » d’Anthony Marciano. Inspiré d’une histoire vraie, ce film retrace le parcours de deux outsiders qui réalisent leur rêve, grâce à leur passion du basket et à leur amitié.
Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.
Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain .
Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr
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English : LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA « LE RÊVE AMÉRICAIN »
The media center is hosting a screening of Anthony Marciano’s film “The American Dream.” Inspired by a true story, this film follows the journey of two underdogs who make their dream come true through their passion for basketball and their friendship.
L’événement LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA « LE RÊVE AMÉRICAIN » Montblanc a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
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