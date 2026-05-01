Rieux-Volvestre

CONFÉRENCE TDAH

1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Venez assister à la conférence sur le TDAH proposée par Laurent Gélis à Rieux-Volvestre !

Conférence proposée par le conférencier Laurent Gélis et organisée par Pup en Vol. .

1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr

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English :

Join Laurent Gélis in Rieux-Volvestre for a lecture on ADHD!

L’événement CONFÉRENCE TDAH Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE