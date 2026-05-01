CONFÉRENCE TDAH Rieux-Volvestre
CONFÉRENCE TDAH Rieux-Volvestre mercredi 20 mai 2026.
Rieux-Volvestre
CONFÉRENCE TDAH
1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Venez assister à la conférence sur le TDAH proposée par Laurent Gélis à Rieux-Volvestre !
Conférence proposée par le conférencier Laurent Gélis et organisée par Pup en Vol. .
1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Laurent Gélis in Rieux-Volvestre for a lecture on ADHD!
L’événement CONFÉRENCE TDAH Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne)
- ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE Rieux-Volvestre 8 août 2026
- STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Rieux-Volvestre 30 août 2026