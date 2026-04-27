Rieux-Volvestre

ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE

MONTBRUN-BOCAGE Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Spécialement pensée pour les enfants, l’Écho’Rando initiation pêche à Rieux-Volvestre invite les petits à découvrir la pêche à Rieux-Volvestre !

Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. .

MONTBRUN-BOCAGE Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr

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English :

Specially designed for children, the Écho?Rando initiation pêche à Rieux-Volvestre invites youngsters to discover fishing in Rieux-Volvestre!

L’événement ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE