ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE Rieux-Volvestre
ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE Rieux-Volvestre samedi 8 août 2026.
Rieux-Volvestre
ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE
MONTBRUN-BOCAGE Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Spécialement pensée pour les enfants, l’Écho’Rando initiation pêche à Rieux-Volvestre invite les petits à découvrir la pêche à Rieux-Volvestre !
Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. .
MONTBRUN-BOCAGE Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr
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English :
Specially designed for children, the Écho?Rando initiation pêche à Rieux-Volvestre invites youngsters to discover fishing in Rieux-Volvestre!
L’événement ÉCHO’RANDO INITIATION PÊCHE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE