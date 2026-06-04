4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE Rieux-Volvestre
4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE Rieux-Volvestre dimanche 13 septembre 2026.
Rieux-Volvestre
4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE
PROMENADE DU PRÉAU Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez nombreux à la 4ème édition des Fruits Oubliés à Rieux-Volvestre !
Organisé par les associations Bons Matins et Faims d’Aprèm. .
PROMENADE DU PRÉAU Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie anniemitault.pro@gmail.com
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English :
We hope to see many of you at the 4th edition of Les Fruits Oubliés in Rieux-Volvestre!
L’événement 4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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