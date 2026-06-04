Rieux-Volvestre

4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE

PROMENADE DU PRÉAU Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez nombreux à la 4ème édition des Fruits Oubliés à Rieux-Volvestre !

Organisé par les associations Bons Matins et Faims d’Aprèm. .

PROMENADE DU PRÉAU Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie anniemitault.pro@gmail.com

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English :

We hope to see many of you at the 4th edition of Les Fruits Oubliés in Rieux-Volvestre!

L’événement 4ÈME ÉDITION DES FRUITS OUBLIÉS EN FÊTE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE