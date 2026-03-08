STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE

DANS LES GAGES DE CARBONNE. Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-08-30 2026-10-18

Les beaux jours sont de retour, et avec eux la saison de l’aquarelle !

Je vous guiderai afin de réveiller votre créativité et d’apprendre la technique de l’aquarelle, immergé(e) en pleine nature, grâce à ma démarche pédagogique et ludique adaptée à tous les niveaux. 60 .

DANS LES GAGES DE CARBONNE. Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie vanessa.taverne@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The warm weather is back, and with it the watercolour season!

L’événement STAGES D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE