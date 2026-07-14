CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE Rieux-Volvestre
samedi 25 juillet 2026 · CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE · Rieux-Volvestre
Informations pratiques
Rieux-Volvestre
CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE
CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Voyagez au cœur des musiques anciennes et des polyphonies traditionnelles !
Proposé par l’Atelier des arts. .
CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Take a journey into the heart of early music and traditional polyphony!
L’événement CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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