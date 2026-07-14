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AGENDA · Rieux-Volvestre

CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE Rieux-Volvestre

samedi 25 juillet 2026 · CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE · Rieux-Volvestre

CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE Rieux-Volvestre

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE
Adresse
9 Rue de l'Évêché
Ville
31310 Rieux-Volvestre
Département
Haute-Garonne
Tarif

Rieux-Volvestre

CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE

CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Voyagez au cœur des musiques anciennes et des polyphonies traditionnelles !
Proposé par l’Atelier des arts.   .

CATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ DE MARIE 9 Rue de l’Évêché Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Take a journey into the heart of early music and traditional polyphony!

L’événement CONCERT ENSEMBLE L’AUBADE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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