EXPOSITION LE PLAISIR DU TRAIT VERNISSAGE GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre

Informations pratiques

Rieux-Volvestre

EXPOSITION LE PLAISIR DU TRAIT VERNISSAGE

GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX-VOLVESTRE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La galerie municipale de Rieux-Volvestre accueille cet été une exposition collective intitulée Le plaisir du trait . Quatre artistes vous invitent au vernissage le 18 juillet à 12.

Hassan et Hussein Kourdi sont nés à Alep en Syrie et ont grandi dans une famille passionnée par toutes les formes d’art. Ils sont diplômés de l’école de Beaux-arts d’Alep et pratiquent la calligraphie orientale depuis 1982. Artistes complets, ils sont restés fidèles à leur tradition artistique. A l’heure actuelle ils vivent en France qui représente pour eux le pays des arts multiculturels. Leur sensibilité a permis de faire le lien entre la calligraphie orientale et la présentation plus moderne des écoles actuelles.

Ahmad Abou Nayef est un artiste peintre et calligraphe. Il a étudié l’art à Alep en Syrie. Il vit et travaille au Kuwait. Il a participé à de nombreuses expositions.

Fatima Zouaoui est une artiste peintre plasticienne autodidacte. Elle pratique depuis plusieurs années la peinture, la sculpture et le land ‘art. Ses techniques combinent matières et couleurs dans lesquelles elle puise son inspiration créant un univers onirique et poétique très personnel. Elle a exposé ses œuvres dans diverses manifestations culturelles et salons avec de nombreux professionnels et amateurs. .

GALERIE MUNICIPALE DE RIEUX-VOLVESTRE 1 Rue de l’Ort Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 42 00 bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr

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English :

The Rieux-Volvestre Municipal Gallery is hosting a group exhibition this %E9t%E9 titled “The Joy of the Line.” Four artists invite you to the opening on July 18 at %E0 12.

L’événement EXPOSITION LE PLAISIR DU TRAIT VERNISSAGE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE