CONFÉRENCE THIBAUT WILL Vialas
CONFÉRENCE THIBAUT WILL Vialas mardi 25 août 2026.
Vialas
CONFÉRENCE THIBAUT WILL
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Thibaut WILL Le métier de chef d’orchestre
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Thibaut WILL Le métier de chef d’orchestre .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Thibaut WILL: The job of an orchestra conductor
L’événement CONFÉRENCE THIBAUT WILL Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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