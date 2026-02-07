Conférence Traverser pour s’aligner Plou’escale Plouescat

Plouescat

Conférence Traverser pour s’aligner

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Le changement fait partie de nos vies.

Parfois, on le choisit, parfois il s’impose et souvent, il nous destabilise.

On cherche à aller plus vite, à éviter l’inconfort, ou à retrouver ce qui était comme avant .

Et si ces moments n’étaient pas des problèmes à résoudre, mais des passages à traverser ?

Dans cette conférence, Solange Champion, vous propose de changer de regard sur ces périodes de transition. Non pas comme des ruptures, mais comme des opportunités de vous réaligner, de faire des choix plus justes, et de retrouver de la clarté.

Parce qu’au fond, ce n’est pas le changement qui nous transforme … c’est la manière dont on le traverse. .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 15 24 79 36

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English : Conférence Traverser pour s’aligner

L’événement Conférence Traverser pour s’aligner Plouescat a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX