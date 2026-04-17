CONFÉRENCE ULTRAS UN VOYAGE AU COEUR DE LA JEUNESSE D’ITALIE ENTRE FOOTBALL ET POLITIQUE Montpellier
CONFÉRENCE ULTRAS UN VOYAGE AU COEUR DE LA JEUNESSE D’ITALIE ENTRE FOOTBALL ET POLITIQUE Montpellier samedi 18 avril 2026.
Montpellier
CONFÉRENCE ULTRAS UN VOYAGE AU COEUR DE LA JEUNESSE D’ITALIE ENTRE FOOTBALL ET POLITIQUE
218 Boulevard de l’Aéroport Internationa Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Centre culturel italien Dante Alighieri propose en partenariat avec la Médiathèque Emile Zola samedi 18 avril à 16h une rencontre avec
Sébastien Louis , historien, à l’occasion de la réédition de son livre Ultras, les autres protagonistes du football (Mare & Martin, 2026)
Le Centre culturel italien Dante Alighieri propose en partenariat avec la Médiathèque Emile Zola samedi 18 avril à 16h une rencontre avec Sébastien Louis , historien, à l’occasion de la réédition de son livre Ultras, les autres protagonistes du football (Mare & Martin, 2026)
Samedi 18 avril à 16h , Médiathèque Emile Zola, entrée libre .
218 Boulevard de l’Aéroport Internationa Montpellier 34000 Hérault Occitanie dante.montpellier@yahoo.fr
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English :
The Dante Alighieri Italian Cultural Center, in partnership with the Médiathèque Emile Zola, invites you to a meeting on Saturday April 18 at 4pm with
Sébastien Louis , historian, on the occasion of the reissue of his book Ultras, les autres protagonistes du soccer (Mare & Martin, 2026)
L’événement CONFÉRENCE ULTRAS UN VOYAGE AU COEUR DE LA JEUNESSE D’ITALIE ENTRE FOOTBALL ET POLITIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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