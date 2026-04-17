Montpellier

CONFÉRENCE ULTRAS UN VOYAGE AU COEUR DE LA JEUNESSE D’ITALIE ENTRE FOOTBALL ET POLITIQUE

218 Boulevard de l’Aéroport Internationa Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le Centre culturel italien Dante Alighieri propose en partenariat avec la Médiathèque Emile Zola samedi 18 avril à 16h une rencontre avec

Sébastien Louis , historien, à l’occasion de la réédition de son livre Ultras, les autres protagonistes du football (Mare & Martin, 2026)

Le Centre culturel italien Dante Alighieri propose en partenariat avec la Médiathèque Emile Zola samedi 18 avril à 16h une rencontre avec Sébastien Louis , historien, à l’occasion de la réédition de son livre Ultras, les autres protagonistes du football (Mare & Martin, 2026)

Samedi 18 avril à 16h , Médiathèque Emile Zola, entrée libre .

218 Boulevard de l’Aéroport Internationa Montpellier 34000 Hérault Occitanie dante.montpellier@yahoo.fr

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English :

The Dante Alighieri Italian Cultural Center, in partnership with the Médiathèque Emile Zola, invites you to a meeting on Saturday April 18 at 4pm with

Sébastien Louis , historian, on the occasion of the reissue of his book Ultras, les autres protagonistes du soccer (Mare & Martin, 2026)

L’événement CONFÉRENCE ULTRAS UN VOYAGE AU COEUR DE LA JEUNESSE D’ITALIE ENTRE FOOTBALL ET POLITIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER