Conférence Un amour impossible Artiste et résistante rue du Stade Périgny mercredi 22 avril 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-22 20:00:00
Intitulée Un amour impossible Artiste et résistante, cette soirée est consacrée à Marie Mancini et à Joséphine Baker.
rue du Stade École du Vivier Salle plurivalente Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 16 22
English :
Entitled Un amour impossible ? Artist and Resistance fighter, this evening is dedicated to Marie Mancini and Josephine Baker.
