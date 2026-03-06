Sport La Graveloise Rue du Muguet Périgny

Sport La Graveloise Rue du Muguet Périgny samedi 25 avril 2026.

Sport La Graveloise

Rue du Muguet P’arc en Ciel Périgny Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Réservé aux 50 premiers

Date : 
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Organisée par le Groupe Cyclos Rochelais et les Cycles Mazerolles, La Graveloise 2026 est une randonnée gravel ouverte à tous les passionnés de vélo.
Rue du Muguet P’arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   franciseugene.bru@gmail.com

English :

Organized by Groupe Cyclos Rochelais and Cycles Mazerolles, La Graveloise 2026 is a gravel ride open to all cycling enthusiasts.

