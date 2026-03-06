Sport La Graveloise Rue du Muguet Périgny
Sport La Graveloise Rue du Muguet Périgny samedi 25 avril 2026.
Sport La Graveloise
Rue du Muguet P’arc en Ciel Périgny Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Réservé aux 50 premiers
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
2026-04-25
Organisée par le Groupe Cyclos Rochelais et les Cycles Mazerolles, La Graveloise 2026 est une randonnée gravel ouverte à tous les passionnés de vélo.
Rue du Muguet P'arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Organized by Groupe Cyclos Rochelais and Cycles Mazerolles, La Graveloise 2026 is a gravel ride open to all cycling enthusiasts.
