Sport La Graveloise Rue du Muguet Périgny

Sport La Graveloise

Rue du Muguet P’arc en Ciel Périgny Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Réservé aux 50 premiers

Date : 2026-04-25

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00



2026-04-25

Organisée par le Groupe Cyclos Rochelais et les Cycles Mazerolles, La Graveloise 2026 est une randonnée gravel ouverte à tous les passionnés de vélo.

Rue du Muguet P’arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine franciseugene.bru@gmail.com

English :

Organized by Groupe Cyclos Rochelais and Cycles Mazerolles, La Graveloise 2026 is a gravel ride open to all cycling enthusiasts.

L’événement Sport La Graveloise Périgny a été mis à jour le 2026-03-06 par Nous La Rochelle