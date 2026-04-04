4ème randonnée des moulins à Périgny Périgny
4ème randonnée des moulins à Périgny Périgny dimanche 26 avril 2026.
Périgny
4ème randonnée des moulins à Périgny
Périgny Loir-et-Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26 09:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Prenons un bon bol d’air à Périgny !
4ème randonnée des moulins à Périgny. 3 parcours 9 15 -20 km. Casse croute à mi parcours et pot de l’amitié à l’arrivée. 3 .
Périgny 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 36 58 42
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English :
Take a breath of fresh air in Périgny!
L’événement 4ème randonnée des moulins à Périgny Périgny a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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