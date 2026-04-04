Périgny

4ème randonnée des moulins à Périgny

Périgny Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26 09:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Prenons un bon bol d’air à Périgny !

4ème randonnée des moulins à Périgny. 3 parcours 9 15 -20 km. Casse croute à mi parcours et pot de l’amitié à l’arrivée. 3 .

Périgny 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 36 58 42

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English :

Take a breath of fresh air in Périgny!

L’événement 4ème randonnée des moulins à Périgny Périgny a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois