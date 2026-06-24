Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Salle des fêtes Bussière-Dunoise
vendredi 24 juillet 2026 · Salle des fêtes · Bussière-Dunoise
Informations pratiques
Bussière-Dunoise
Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie
Salle des fêtes 1 place de l’église Bussière-Dunoise Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Conférence Vendredi 24 juillet, à 18h30, à la Salle des Fêtes de BUSSIÈRE-DUNOISE (Creuse), par Jean-Pierre Delage
Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie (avec un focus sur la commune de Bussière-Dunoise) . Entrée libre. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. .
Salle des fêtes 1 place de l’église Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 95 85 82
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English : Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie
L’événement Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret
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