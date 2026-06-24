Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Salle des fêtes Bussière-Dunoise

Informations pratiques

Bussière-Dunoise

Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie

Salle des fêtes 1 place de l’église Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Conférence Vendredi 24 juillet, à 18h30, à la Salle des Fêtes de BUSSIÈRE-DUNOISE (Creuse), par Jean-Pierre Delage

Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie (avec un focus sur la commune de Bussière-Dunoise) . Entrée libre. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. .

Salle des fêtes 1 place de l’église Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 95 85 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie

L’événement Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret