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AGENDA · Bussière-Dunoise

Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Salle des fêtes Bussière-Dunoise

vendredi 24 juillet 2026 · Salle des fêtes · Bussière-Dunoise

Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Salle des fêtes Bussière-Dunoise

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 place de l'église
Ville
23320 Bussière-Dunoise
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bussière-Dunoise

Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie

Salle des fêtes 1 place de l’église Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Conférence Vendredi 24 juillet, à 18h30, à la Salle des Fêtes de BUSSIÈRE-DUNOISE (Creuse), par Jean-Pierre Delage
Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie (avec un focus sur la commune de Bussière-Dunoise) . Entrée libre. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.   .

Salle des fêtes 1 place de l’église Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 95 85 82 

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English : Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie

L’événement Conférence Une approche du peuplement ancien de la Creuse par la microtoponymie Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret

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