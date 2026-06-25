Conference Une langue en plus Centre culturel Ambille Arette

Arette

Conference Une langue en plus

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Rencontre avec Michel Feltin Palas et Francis Cabrel

Une rencontre autour de la richesse des langues régionales, de leur transmission et de la diversité culturelle qu’elles représentent. Michel Feltin Palas et Francis Cabrel partageront leurs regards et leurs expériences sur l’importance de préserver et de faire vivre ces langues qui façonnent nos histoires et nos territoires.

Un moment d’échange et de réflexion autour de la mémoire, de l’identité et du patrimoine linguistique.

Une rencontre proposée au Centre Culturel Ambille à Arette. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Conference Une langue en plus

L’événement Conference Une langue en plus Arette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn