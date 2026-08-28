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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Une lecture agroécologique des alpages de Savoie Chamonix-Mont-Blanc

mardi 13 octobre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Salle communale
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Une lecture agroécologique des alpages de Savoie

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 17:30:00
fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :
2026-10-13

Les alpages sont la pierre angulaire des systèmes agricoles des hautes vallées. Cette conférence explore les fonctionnements clés du pastoralisme et de l’écologie des alpages. Elle portera un regard neuf sur une agriculture et mode de vie peu communs.
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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   mail@reserves-aiguilles-rouges.com

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English :

Alpine pastures are the cornerstone of agricultural systems in high valleys. This lecture explores the key aspects of pastoralism and the ecology of alpine pastures. It will offer a fresh perspective on an unusual form of agriculture and way of life.

L’événement Conférence Une lecture agroécologique des alpages de Savoie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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