Conférence Une lecture agroécologique des alpages de Savoie Chamonix-Mont-Blanc
mardi 13 octobre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Conférence Une lecture agroécologique des alpages de Savoie
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 17:30:00
fin : 2026-10-13 19:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Les alpages sont la pierre angulaire des systèmes agricoles des hautes vallées. Cette conférence explore les fonctionnements clés du pastoralisme et de l’écologie des alpages. Elle portera un regard neuf sur une agriculture et mode de vie peu communs.
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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes mail@reserves-aiguilles-rouges.com
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English :
Alpine pastures are the cornerstone of agricultural systems in high valleys. This lecture explores the key aspects of pastoralism and the ecology of alpine pastures. It will offer a fresh perspective on an unusual form of agriculture and way of life.
L’événement Conférence Une lecture agroécologique des alpages de Savoie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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