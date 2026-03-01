Conférence Vers un avenir tout électrique ? Pourquoi et comment ? Communauté de communes Salle du Conseil Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence Vers un avenir tout électrique ? Pourquoi et comment ?

Communauté de communes Salle du Conseil 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26 20:00:00

2026-03-26

Cédric Philibert, expert de l’énergie et du climat, ancien conseiller ministériel et membre de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), viendra nous éclairer sur notre avenir vers le tout électrique face aux enjeux climatiques en cours.

Communauté de communes Salle du Conseil 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 60 94 04 tepos3@cdc-oleron.fr

English : Conference: Towards an all-electric future? Why and how?

Cédric Philibert, energy and climate expert, former ministerial advisor and member of the International Energy Agency (IEA), will enlighten us on our future towards all-electricity in the face of current climate challenges.

