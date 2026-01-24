Conférence Vers un avenir tout électrique pourquoi et comment ? Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence Vers un avenir tout électrique pourquoi et comment ? Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 26 mars 2026.
Conférence Vers un avenir tout électrique pourquoi et comment ?
Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Conférence animée par Cédric Philibert, expert de l’énergie et du climat, entre autres. En accès libre (dans la limite des places disponibles).
.
Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conference: Towards an all-electric future: why and how?
Lecture by energy and climate expert Cédric Philibert. Free admission (subject to availability).
L’événement Conférence Vers un avenir tout électrique pourquoi et comment ? Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes