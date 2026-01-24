Conférence Vers un avenir tout électrique pourquoi et comment ? Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence Vers un avenir tout électrique pourquoi et comment ?

Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Conférence animée par Cédric Philibert, expert de l’énergie et du climat, entre autres. En accès libre (dans la limite des places disponibles).

.

Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

English : Conference: Towards an all-electric future: why and how?

Lecture by energy and climate expert Cédric Philibert. Free admission (subject to availability).

