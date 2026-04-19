CONFÉRENCE : « VISAGES D’ANCÊTRES « RETOUR À L’ÎLE MAURICE DE LA COLLECTION FROBERVILLE » » Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Cette rencontre permettra d’aborder les questions de mémoire, de transmission et de relecture critique des collections patrimoniales à la lumière des enjeux contemporains. Klara Boyer-Rossol, historienne spécialiste des traites et des esclavages dans l’océan indien occidental, présentera son travail consacré à l’identification et à la restitution des trajectoires individuelles des anciens captifs africains mis en esclavage à l’île Maurice, sur lesquels ont été moulés les 53 bustes conservés au Château royal de Blois. Elle exposera la démarche scientifique et mémorielle engagée pour redonner une identité et une histoire à ces personnes. Jean-Marie Beslou, professeur à l’ENSA Nantes, évoquera quant à lui son travail de scénographie des expositions consacrées aux bustes. Sa démarche vise à dépasser le cadre idéologique de leur création pour restituer la dimension humaine des personnes représentées.Avec Klara Boyer-Rossol et Jean-Marie BeslouPar HetsikaAu Pôle associatif Désiré Colombe, salle Flora Tristan

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100



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