CONFÉRENCE YI KING Montaigut-sur-Save
CONFÉRENCE YI KING Montaigut-sur-Save samedi 27 juin 2026.
Montaigut-sur-Save
CONFÉRENCE YI KING
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Profitez d’une Conférence YI KING de Patrick NOWACZKOWSKI à l’espace Tribuche de Montaigut-sur-Save.
Au programme atelier découverte, oracle ancestral pour nous éclairer notre chemin… 10 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a YI KING lecture by Patrick NOWACZKOWSKI at the Tribuche space in Montaigut-sur-Save.
L’événement CONFÉRENCE YI KING Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE