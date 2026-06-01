Montaigut-sur-Save

CONFÉRENCE YI KING

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Profitez d’une Conférence YI KING de Patrick NOWACZKOWSKI à l’espace Tribuche de Montaigut-sur-Save.

Au programme atelier découverte, oracle ancestral pour nous éclairer notre chemin… 10 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

Enjoy a YI KING lecture by Patrick NOWACZKOWSKI at the Tribuche space in Montaigut-sur-Save.

L’événement CONFÉRENCE YI KING Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE