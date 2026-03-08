TEINTURE VÉGÉTALE TON PROJET DE A À Z L’ENCRIÈRE VÉGÉTALE Montaigut-sur-Save

TEINTURE VÉGÉTALE TON PROJET DE A À Z

L’ENCRIÈRE VÉGÉTALE 1090 Route de Grenade Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 120 – 120 – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Une journée immersive autour de la teinture végétale, entre nature, gestes anciens et création sensible !

Lors de cette journée l’atelier L’encrière végétale à Montaigut-sur-Save, explorerez toutes les étapes de la plante à la couleur sur textile de la balade botanique à la fabrication d’un projet en teinture végétale bains de teinture uni, shibori, tataki-zomé ou bundle dye.

Nous commencerons par une balade autour de l’atelier, pour observer les plantes tinctoriales du moment, et selon les disponibilités du végétal, procéder à une cueillette raisonnée. Apprenez ensuite à transformer les plantes en teinture, selon la méthode choisie. 120 .

L’ENCRIÈRE VÉGÉTALE 1090 Route de Grenade Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie lencrierevegetale@gmail.com

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English :

An immersive day of plant dyeing, combining nature, ancient techniques and sensitive creation!

L’événement TEINTURE VÉGÉTALE TON PROJET DE A À Z Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE