SPECTACLE DANSE & MUSIQUE DU TRIO GANAPATI Montaigut-sur-Save
SPECTACLE DANSE & MUSIQUE DU TRIO GANAPATI Montaigut-sur-Save dimanche 14 juin 2026.
Montaigut-sur-Save
SPECTACLE DANSE & MUSIQUE DU TRIO GANAPATI
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ganapati se présente aujourd’hui comme un trio porté par Bernard Margarit, né de la rencontre fascinante entre les traditions musicales millénaires de l’Inde et les sonorités occidentales contemporaines.
À travers des compositions originales, le groupe explore les dialogues subtils entre rythmes, textures et cultures, mêlant harmonieusement instruments traditionnels comme le sitar et le tabla aux guitares et arrangements modernes.
Mélodie, virtuosité et improvisation sont les qualités principales de ce trio débordant d’énergie créatrice.
Le groupe se produit et accompagne la talentueuse et célèbre danseuse de Kathak Labonee Mohanta, qui vit actuellement à San Francisco.
Un show intense, où communiquent harmonieusement musique et danse. .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
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English :
today, Ganapati is a trio led by Bernard Margarit, born of the fascinating encounter between the age-old musical traditions of India and contemporary Western sounds.
L’événement SPECTACLE DANSE & MUSIQUE DU TRIO GANAPATI Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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