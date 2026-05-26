Montaigut-sur-Save

LA SOIRÉE DES FIERTÉS

PLACE DE LA MAIRIE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Le café associatif du Foyer Rural, Le Petit Montaigut, s’associe au Comité des Fêtes de Montaigut sur Save pour La soirée des fiertés.

Et si nos différences étaient notre plus grande force ?

Le Comité des Fêtes et Le Petit Montaigut vous donnent rendez-vous le vendredi 12 juin dès 17h pour une soirée placée sous le signe du partage, de la liberté et de la fête

Au programme DJ set, show drag, bonne humeur et surtout un moment où chacun peut venir comme il est, célébrer la diversité et transformer nos différences en véritable richesse collective.

Parce qu’au-delà de la fête, cette soirée porte aussi un message fort tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Le Refuge, qui accompagne et soutient les jeunes LGBT+ en difficulté.

Alors viens danser, vibrer et célébrer avec nous

Ensemble, faisons de cette soirée un moment inoubliable. 0 .

PLACE DE LA MAIRIE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com

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English :

Foyer Rural’s café association, Le Petit Montaigut, joins forces with the Comité des Fêtes de Montaigut sur Save for La soirée des fiertés.

L’événement LA SOIRÉE DES FIERTÉS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE