Montaigut-sur-Save

FESTIVAL SAV’À GROOVER

Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Sav’à Groover 2026 4 jours de musique, de fête et de culture en Haute-Garonne !

Le Festival Sav’à Groover, organisé par l’association GuitarEnSave, revient rythmer les rives de la Save pour un long week-end de convivialité, de culture et de groove. Ce rendez-vous festif et familial met en lumière la richesse artistique régionale, avec une programmation éclectique et engagée.

Une programmation haute en couleurs

Jeudi Cinéma Programmation en cours

Vendredi Concerts avec Lasmala Banda et Gimmick Five Syndicate

Samedi Concerts avec Odeza, Octopussy et Le tout puissant

Dimanche: Spectacle avec la Compagnie La muse et concert avec l’orchestre en carton .

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 42 28 contact@guitarensave.fr

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English :

Sav?à Groover 2026: 4 days of music, festivities and culture in Haute-Garonne!

L’événement FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE