Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save

FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save jeudi 4 juin 2026.

Ville : 31530 Montaigut-sur-Save

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-06-04T

Fin : 2026-06-07T

Tarif :

Montaigut-sur-Save

FESTIVAL SAV’À GROOVER

Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-04

Sav’à Groover 2026 4 jours de musique, de fête et de culture en Haute-Garonne !
Le Festival Sav’à Groover, organisé par l’association GuitarEnSave, revient rythmer les rives de la Save pour un long week-end de convivialité, de culture et de groove. Ce rendez-vous festif et familial met en lumière la richesse artistique régionale, avec une programmation éclectique et engagée.

Une programmation haute en couleurs
Jeudi Cinéma Programmation en cours
Vendredi Concerts avec Lasmala Banda et Gimmick Five Syndicate
Samedi Concerts avec Odeza, Octopussy et Le tout puissant
Dimanche: Spectacle avec la Compagnie La muse et concert avec l’orchestre en carton   .

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 42 28  contact@guitarensave.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sav?à Groover 2026: 4 days of music, festivities and culture in Haute-Garonne!

L’événement FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Montaigut-sur-Save (Haute-Garonne)