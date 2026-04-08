CONCERT DE PIANO & ACCORDEON Montaigut-sur-Save
CONCERT DE PIANO & ACCORDEON Montaigut-sur-Save dimanche 31 mai 2026.
Montaigut-sur-Save
CONCERT DE PIANO & ACCORDEON
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
LE DUO YAKAIRA avec Sybil NOUGUIER au piano et Angel VILLART à l’accordéon vous propose un concert à L’espace Tribuche, avec un beau programme !
Ce duo propose une alliance originale mêlant la puissance du piano au souffle électrisant de l’accordéon. Un voyage musical varié et éclectique emmènera le public dans les contrées lointaines d’Argentine, avec les plus beaux tangos d’Astor Piazzolla, puis reviendra dans la brume des quais de Seine pour reprendre avec émotion les chansons d’amour d’Edith Piaf après un clin d’œil à l’univers classique (Bach, Franck) dont sont issus les deux artistes. 12 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
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English :
THE YAKAIRA DUO, with Sybil NOUGUIER on piano and Angel VILLART on accordion, offers a concert at L’espace Tribuche, with a great program!
L’événement CONCERT DE PIANO & ACCORDEON Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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