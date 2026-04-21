Montaigut-sur-Save

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

BIBLIOTHÈQUE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vous aimez lire ?

Vous écrivez ou aimeriez écrire ?

Vous avez lu des livres et avez des questions ?

Vous voulez en savoir plus sur le processus d’écriture en général ?

Ou bien, vous êtes juste passionnés de chocolatines ?

Venez discuter littérature au soleil, autour d’un petit-déjeuner avec Lyra Kiev et Stellan Hannant, qui répondront à toutes vos questions sur leur métier et leurs livres !

Un échange convivial, accompagné de thé et de viennoiseries, organisé par les bibliothécaires de Saint Paul et de Montaigut ! 0 .

BIBLIOTHÈQUE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 57 88 biblio-montaigut@orange.fr

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English :

Do you like to read?

Do you write or would you like to write?

Have you read books and have questions?

Want to know more about the writing process in general?

Or are you just passionate about chocolate?

L’événement PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE