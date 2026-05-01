PORTES OUVERTES DE LA BASE DE LOISIRS Montaigut-sur-Save

Montaigut-sur-Save

PORTES OUVERTES DE LA BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Sport et Nature en fête La Base de loisirs de Bouconne organise sa grande journée d’animations gratuites.

La Base de loisirs de Bouconne se transformera en un immense terrain de jeu à ciel ouvert.

Familles, sportifs confirmés et amoureux de la nature sont invités à une après-midi exceptionnelle placée sous le signe de la découverte et du partage.

Une immersion sportive au cœur de la forêt !

Fidèle à sa devise Vos loisirs, c’est notre nature ! , la Base de loisirs de Bouconne propose un programme riche et accessible à tous, pour cette nouvelle édition.

L’objectif permettre à tous, petits et grands, de s’initier gratuitement à une multitude de disciplines dans un cadre naturel préservé.

Chaque participant pourra déambuler librement entre les stands pour s’essayer à de nouvelles activités au gré de ses envies.

C’est également une occasion privilégiée de rencontrer les associations locales qui présenteront leurs activités et partageront leur passion avec les visiteurs.

Un programme pour toutes les envies !

Que vous soyez adepte de précision, d’endurance ou d’arts martiaux, l’événement propose des activités pour tous les profils

Sports de précision et détente Tir à l’arc, Soft golf, Golf, Pétanque, Minigolf.

Sports collectifs et duels Basket, Netball, Tennis, Tennis de table.

Arts martiaux et combat Viet Vo Dao, Boxe anglaise.

Plein air et évasion Course d’orientation, VTT (venir avec son matériel), Randonnée/Marche, Animations canines.

Culture Démonstrations de Danse tahitienne.

TOMBOLA EXCEPTIONNELLE AVEC DE NOMBREUX LOTS A GAGNER (2€ le ticket)

Tenue conseillée Tenue de sport recommandée pour profiter pleinement des ateliers. 0 .

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 10 sandrine.thiery@bouconne.fr

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English :

Sport et Nature en fête La Base de loisirs de Bouconne organizes its big day of free events.

L’événement PORTES OUVERTES DE LA BASE DE LOISIRS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE