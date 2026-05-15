FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save

Montaigut-sur-Save

FESTIVAL SAV’À GROOVER

SALLE DES FETES Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Le Festival Sav’à Groover revient vous faire vibrer du 4 au 7 juin 2026 à travers trois communes Grenade, Saint-Paul-sur-Save et bien sûr, Montaigut-sur-Save.

Vendredi 05 juin 2026 Soirée concert !

Sur la Place des Fêtes de Montaigut-sur-Save, accessible dès 18h30, avec des concerts débutants à 19h00. Deux groupes principaux sont présentés

– Gimmick Five Syndicate Une fanfare composée d’une quinzaine de musiciens mêlant l’afrobeat, le funk et l’électro à travers des compositions originales et des reprises.

– LaSmala Banda Un groupe proposant une “fusion latino explosive” qui mélange cumbia, ska, salsa et reggae pour créer une ambiance festive et fédératrice.

Samedi 06 juin 2026 Soirée Concert !

Place des Fêtes de Montaigut-sur-Save, accessible dès 18h00, les concerts débutent à 18h30 avec trois groupes aux styles variés

– Odeza Un trio toulousain de jazz, fusion rock qui mélange groove, électro et musique du monde.

– Octopussy Un groupe composé de huit musiciennes proposant un univers swing joyeux et entraînant, s’inspirant de styles allant de Donna Summer à Thelonious Monk.

– Le Tout Puissant Tropical Orchestra Une formation explorant les répertoires afro-latin-caribéens avec un mélange audacieux de cumbia, salsa, afrobeat et soukouss.

Tous les détails du Festival, concerts, tarifs, lieux… et le programme du Festival Off sont sur le livret.

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Vous souhaitez rejoindre l’aventure Sav’À Groover en tant que bénévole ? Contactez nous à benevoles@guitarensave.fr 8 .

SALLE DES FETES Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 42 28 contact@guitarensave.fr

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English :

The Sav?à Groover Festival is back from June 4 to 7, 2026 in three towns: Grenade, Saint-Paul-sur-Save and, of course, Montaigut-sur-Save.

L’événement FESTIVAL SAV’À GROOVER Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE