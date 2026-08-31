CONFÉRENCES-DÉMO: ÉTUDIER LES FORÊTS D’OCCITANIE POUR COMPRENDRE LEUR ÉVOLUTION DU CARBONIFÈRE AU FUTUR Montpellier
samedi 17 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONFÉRENCES-DÉMO: ÉTUDIER LES FORÊTS D’OCCITANIE POUR COMPRENDRE LEUR ÉVOLUTION DU CARBONIFÈRE AU FUTUR
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Amphithéâtre
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Samedi 17 octobre à 15h30
Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS, assistez à des démonstrations de travaux de recherche.
~Du fossile au paysage reconstruire les forêts passées pour comprendre l’évolution des écosystèmes
Avec Anne-Laure Decombeix, paléobotaniste et Gaëlle Viennois, ingénieure de recherche
Partons en voyage il y a plus de 300 millions d’années, bien avant les dinosaures, dans une période appelée Carbonifère. On s’intéresse à Graissessac dans le Géoparc Terres d’Hérault, un site très riche en fossiles de plantes dont certaines ont formé le charbon. À cette époque, le climat global de la planète est le même qu’aujourd’hui mais la position des continents est très différente et l’Hérault se trouvait en zone tropicale! L’étude des fossiles va nous permettre de comprendre quelles plantes poussaient dans cette région et de reconstruire les paysages anciens.
~Quel avenir pour les forêts méditerranéennes face au changement climatique ? Du terrain aux prédictions
Avec Nathalie Zeballos, post-doctorante en Écologie évolutive et Léa Veuillen, responsable technique du site expérimental de Puéchabon
Face aux bouleversements climatiques mondiaux, les écosystèmes forestiers subissent des transformations majeures augmentation des températures, de la durée et de la fréquence des sécheresses, multiplication des évènements extrêmes. Ces changements dérèglent la phénologie des arbres, favorisent une recrudescence des incendies et la propagation de maladies. Conséquences, des arbres vulnérables, exposés à des dommages irréversibles, même parmi les espèces réputées résistantes. Comment étudier ces phénomènes pour mieux adapter nos forêts aux changement globaux ? .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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L’événement CONFÉRENCES-DÉMO: ÉTUDIER LES FORÊTS D’OCCITANIE POUR COMPRENDRE LEUR ÉVOLUTION DU CARBONIFÈRE AU FUTUR Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES
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