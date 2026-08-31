CONFÉRENCES-DÉMO: ÉTUDIER LES FORÊTS D’OCCITANIE POUR COMPRENDRE LEUR ÉVOLUTION DU CARBONIFÈRE AU FUTUR Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCES-DÉMO: ÉTUDIER LES FORÊTS D’OCCITANIE POUR COMPRENDRE LEUR ÉVOLUTION DU CARBONIFÈRE AU FUTUR

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Amphithéâtre

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Samedi 17 octobre à 15h30

Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS, assistez à des démonstrations de travaux de recherche.

~Du fossile au paysage reconstruire les forêts passées pour comprendre l’évolution des écosystèmes

Avec Anne-Laure Decombeix, paléobotaniste et Gaëlle Viennois, ingénieure de recherche

Partons en voyage il y a plus de 300 millions d’années, bien avant les dinosaures, dans une période appelée Carbonifère. On s’intéresse à Graissessac dans le Géoparc Terres d’Hérault, un site très riche en fossiles de plantes dont certaines ont formé le charbon. À cette époque, le climat global de la planète est le même qu’aujourd’hui mais la position des continents est très différente et l’Hérault se trouvait en zone tropicale! L’étude des fossiles va nous permettre de comprendre quelles plantes poussaient dans cette région et de reconstruire les paysages anciens.

~Quel avenir pour les forêts méditerranéennes face au changement climatique ? Du terrain aux prédictions

Avec Nathalie Zeballos, post-doctorante en Écologie évolutive et Léa Veuillen, responsable technique du site expérimental de Puéchabon

Face aux bouleversements climatiques mondiaux, les écosystèmes forestiers subissent des transformations majeures augmentation des températures, de la durée et de la fréquence des sécheresses, multiplication des évènements extrêmes. Ces changements dérèglent la phénologie des arbres, favorisent une recrudescence des incendies et la propagation de maladies. Conséquences, des arbres vulnérables, exposés à des dommages irréversibles, même parmi les espèces réputées résistantes. Comment étudier ces phénomènes pour mieux adapter nos forêts aux changement globaux ? .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement CONFÉRENCES-DÉMO: ÉTUDIER LES FORÊTS D’OCCITANIE POUR COMPRENDRE LEUR ÉVOLUTION DU CARBONIFÈRE AU FUTUR Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES