Webinaire Atelier Emploi Retraite CARSAT, Montpellier – DT HERAULT, Montpellier
vendredi 4 septembre 2026 · Montpellier - DT HERAULT · Montpellier
Informations pratiques
Webinaire Atelier Emploi Retraite CARSAT Vendredi 4 septembre, 13h45 Montpellier – DT HERAULT Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T13:45:00+02:00 – 2026-09-04T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-04T13:45:00+02:00 – 2026-09-04T15:15:00+02:00
Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite. Venez comprendre vos droits et les bonnes démarches à effectuer en fonction de votre situation ! L’atelier Emploi Retraite est animé par des experts de l’assurance retraite et de l’emploi. D’une durée de une heure trente minutes, cet atelier collectif est organisé au format webinaire. Il aborde des points essentiels notamment : – Organisation des régimes et du système de retraite – Préparer son départ à la retraite – L
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Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite.
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