Webinaire Atelier Emploi Retraite CARSAT, Montpellier – DT HERAULT, Montpellier

Informations pratiques

Webinaire Atelier Emploi Retraite CARSAT Vendredi 4 septembre, 13h45 Montpellier – DT HERAULT Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T13:45:00+02:00 – 2026-09-04T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-04T13:45:00+02:00 – 2026-09-04T15:15:00+02:00

Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite. Venez comprendre vos droits et les bonnes démarches à effectuer en fonction de votre situation ! L’atelier Emploi Retraite est animé par des experts de l’assurance retraite et de l’emploi. D’une durée de une heure trente minutes, cet atelier collectif est organisé au format webinaire. Il aborde des points essentiels notamment : – Organisation des régimes et du système de retraite – Préparer son départ à la retraite – L

Montpellier – DT HERAULT 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/553934 »}]

Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite.