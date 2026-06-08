Montpellier

ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-22 2026-08-24

Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !

Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !

En août

Danse Intergénérationnel

Dates 17 au 21 août

Horaires 10h30 à 12h

Tarif 60€ (individuel) 85€ (duo adulte-enfant dès 6 ans)

Mouvement libre et création d’une chorégraphie avec David Azéma.

Magie 12-16 ans

Dates 17 au 21 août

Horaires 13h à 14h30

Tarif 65€Description Stage créatif de magie avec Brice Depoortere.

Magie 8-12 ans

Dates 17 au 21 août

Horaires 14h30 à 16h

Tarif 65€

Stage ludique et créatif de magie avec Brice Depoortere.

Théâtre 14-18 ans

Dates 17 au 21 août

Horaires 16h à 18h

Tarif 120€

Découverte des étapes de la création scénique avec Arevik Martirossian

Théâtre Adultes (Stage long)

Dates 17 au 21 août

Horaires 18h30 à 21h30

Tarif 130€

Stage immersif sur le travail de l’acteur avec Arevik Martirossian

Théâtre Adultes (Week-end)

Dates 22 & 23 août

Horaires 14h à 18h

Tarif 70€

Parenthèse artistique avec Taouès Talata

Théâtre 8-12 ans

Dates 24 au 28 août

Horaires 10h à 12h

Tarif 120€

Découverte ludique et créative du théâtre avec Quentin Hochart.

Escrime de scène 13-20 ans

Dates 24 au 28 août

Horaires 14h à 16h

Tarif 90€

Escrime artistique autour de Cyrano de Bergerac avec Gauthier Dussol. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover summer workshops at Théâtre Beaux-Arts Tabard!

L’événement ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER