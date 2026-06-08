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ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT Montpellier

ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT Montpellier lundi 17 août 2026.

Adresse : 17 Rue Ferdinand Fabre

Ville : 34090 Montpellier

Département : Hérault

Début : lundi 17 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : 60 60

Montpellier

ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-17 2026-08-22 2026-08-24

Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !
Découvrez les ateliers d’été au Théâtre Beaux-Arts Tabard !

En août

Danse Intergénérationnel

Dates 17 au 21 août
Horaires 10h30 à 12h
Tarif 60€ (individuel) 85€ (duo adulte-enfant dès 6 ans)
Mouvement libre et création d’une chorégraphie avec David Azéma.

Magie 12-16 ans

Dates 17 au 21 août
Horaires 13h à 14h30
Tarif 65€Description Stage créatif de magie avec Brice Depoortere.

Magie 8-12 ans

Dates 17 au 21 août
Horaires 14h30 à 16h
Tarif 65€
Stage ludique et créatif de magie avec Brice Depoortere.

Théâtre 14-18 ans

Dates 17 au 21 août
Horaires 16h à 18h
Tarif 120€
Découverte des étapes de la création scénique avec Arevik Martirossian

Théâtre Adultes (Stage long)

Dates 17 au 21 août
Horaires 18h30 à 21h30
Tarif 130€
Stage immersif sur le travail de l’acteur avec Arevik Martirossian

Théâtre Adultes (Week-end)

Dates 22 & 23 août
Horaires 14h à 18h
Tarif 70€
Parenthèse artistique avec Taouès Talata

Théâtre 8-12 ans

Dates 24 au 28 août
Horaires 10h à 12h
Tarif 120€
Découverte ludique et créative du théâtre avec Quentin Hochart.

Escrime de scène 13-20 ans

Dates 24 au 28 août
Horaires 14h à 16h
Tarif 90€
Escrime artistique autour de Cyrano de Bergerac avec Gauthier Dussol.   .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13 

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Discover summer workshops at Théâtre Beaux-Arts Tabard!

L’événement ATELIERS D’ÉTÉ AOÛT Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER

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