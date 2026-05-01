Montpellier

VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vin & Folie, une histoire de familles le samedi 30 mai, à partir de 14h

Vin & Folie, une histoire de familles le samedi 30 mai, à partir de 14h

►1er partie Découverte d’un ancien domaine viticole de Montpellier authentique sous forme de jeu d’enquête immersif sur mesure

• Début 14h, durée 1h30, 30 places, accessible tout public (familles avec enfant bienvenues)

• Animation par 3 intervenants costumés, immersion historique théâtralisée et scénarisée dans l’histoire des lieux

• Possibilité ensuite d’enchaîner avec l’atelier œnologique du producteur

►2e partie Découverte et rencontre d’une famille de producteur vigneron bio du label Vignobles & Découvertes

• Première édition le clos des Reboussiers (Pic St Loup)

• Par le biais d’animation, jeu, dégustation, vente

• Début 15h30, durée 1h30, 30 places

Accessibilité parking privé sur place, également vélo et moto, direct ligne 5 tramway, arrêt Estanove .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 22 66 63 contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

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English :

Vin & Folie, une histoire de familles Saturday, May 30, starting at 2 p.m

L’événement VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER