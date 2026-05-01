VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES Montpellier
VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES Montpellier samedi 30 mai 2026.
Montpellier
VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES
5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vin & Folie, une histoire de familles le samedi 30 mai, à partir de 14h
Vin & Folie, une histoire de familles le samedi 30 mai, à partir de 14h
►1er partie Découverte d’un ancien domaine viticole de Montpellier authentique sous forme de jeu d’enquête immersif sur mesure
• Début 14h, durée 1h30, 30 places, accessible tout public (familles avec enfant bienvenues)
• Animation par 3 intervenants costumés, immersion historique théâtralisée et scénarisée dans l’histoire des lieux
• Possibilité ensuite d’enchaîner avec l’atelier œnologique du producteur
►2e partie Découverte et rencontre d’une famille de producteur vigneron bio du label Vignobles & Découvertes
• Première édition le clos des Reboussiers (Pic St Loup)
• Par le biais d’animation, jeu, dégustation, vente
• Début 15h30, durée 1h30, 30 places
Accessibilité parking privé sur place, également vélo et moto, direct ligne 5 tramway, arrêt Estanove .
5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 22 66 63 contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr
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English :
Vin & Folie, une histoire de familles Saturday, May 30, starting at 2 p.m
L’événement VIN & FOLIE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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