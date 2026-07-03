Informations pratiques

Montpellier

FÊTE INTERNATIONALE DE LA SAINT-ROCH 2026

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Un programme résolument festif et culturel pour tous, montpelliérains, touristes et visiteurs, orchestré par l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier en partenariat avec la Ville de Montpellier

Un programme résolument festif et culturel pour tous, montpelliérains, touristes et visiteurs, orchestré par l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier en partenariat avec la Ville de Montpellier

À MONTPELLIER

Samedi 15 août dimanche 16 aout 2026

Fête Internationale de la Saint-Roch de Montpellier

Nous accueillerons des personnalités en particulier d’Italie dont les représentants des villes de Sarmato, Voghera, Piacenza et de Turin dont Marco Raiteri GIANDUJA de Famija Turinéisa . Homologué par le ministère de la Culture, Gianduja et Giacometta interviennent pour les manifestations Turinoises à Turin et au Piémont, en Italie et dans le monde entier.

Le samedi 15 en soirée et le dimanche 16 dans la matinée

Cortèges, défilés, déambulations et spectacles avec les fameux lanceurs de drapeaux de Borgo San Lorenzo d’Alba plébiscités par les montpelliérains

►Samedi 15 août

20h00 à 22h00 départ d’un grand cortège de la Maison des Relations Internationales (MRI) vers le centre-ville,avec des lanceurs de drapeaux déambulation par l’Esplanade Charles De Gaulle, place de la Comédie, Grand’rue Jean Moulin, place Saint-Roch, rue Saint Guilhem, place de la Préfecture, descente vers la place de la Comédie par la rue de la Loge, spectacle et retour par l’Esplanade jusqu’à la MRI.

2 spectacles seront donnés À la Comédie à 20h45 et Place Saint-Roch à 21h30

►Dimanche 16 août

9h30 à 12h00 cortège, défilé et animation

Ouverture par les drapeaux des pays liés à l’association internationale Saint-Roch de Montpellier et celui de l’association internationale avec les lanceurs de drapeaux de Borgo Lorenzo d’Alba, la baronnie de Caravètes, Joan Pau lo Tamborinaire e Pifraire de Montpelhièr accompagné de Thierry Didier Klein au tambour, jouera en Chivalet cheval jupon au fifre des airs traditionnels d’Occitanie.

9h30 Départ du Grand cortège, défilé de la Maison des Relations Internationales (MRI), l’Esplanade, passage par la place de la Comédie, grand’rue Jean Moulin, sanctuaire Saint-Roch, rue Saint Guilhem, place de la Préfecture, rue Foch, descente sur le côté du Peyrou, rue de l’École de Médecine, Cathédrale, remontée vers la place de la Préfecture, spectacle, descente vers la place de la Comédie par la rue de la Loge spectacle retour par esplanade jusqu’à la MRI.

Compte tenu du réchauffement climatique et des problèmes rencontrés en 2025 qui nous ont obligé à restreindre notre cortège défilé d’après-midi, il n’y aura pas de défilé le 16 août après-midi. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

A decidedly festive and cultural program for all, Montpellier residents, tourists and visitors alike, orchestrated by the Association Internationale Saint-Roch de Montpellier in partnership with the City of Montpellier

L’événement FÊTE INTERNATIONALE DE LA SAINT-ROCH 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT MONTPELLIER