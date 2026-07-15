CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI Montpellier
mardi 18 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
De retour cet été à Montpellier, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein de la Basilique Notre-Dame des Tables à ne pas manquer !
Réservez vos places dès aujourd’hui !
De retour cet été à Montpellier, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein de la Basilique Notre-Dame des Tables à ne pas manquer !
Réservez vos places dès aujourd’hui !
Programme:
• M. Ravel Boléro
• J.S. Bach Concerto Brandebourgeois 5 Allegro
• D. Cantemir Peşrev Bûselik
• C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
• J. S. Bach / Ackmann Concerto pour deux violons (version jazz) Allegro
• F. Doppler Fantaisie sur des airs Valaques
• A. Piazzolla Ave Maria
• A. Vivaldi Les Quatre Saisons L’Été Finale (Presto)
Ensemble Musicâme France
Flûtes Issam Garfi ; Accordéon Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Sur réservation .
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI
Back in Montpellier this summer, the Ensemble Music%E2me France is treating you to an exceptional classical music concert featuring six talented musicians! A wonderful evening of music in the Notre-Dame des Tables Basilica—don’t miss it!
Reserve your tickets today!
L’événement CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI Montpellier a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- ATELIER COUTURE PAR TSIKY Montpellier 15 juillet 2026
- BRAHMS SCHUBERT RAPHAËL PICHON Montpellier 15 juillet 2026
- VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER FACULTY OF MEDICINE Montpellier 15 juillet 2026
- ALA.NI SUNSHINE MUSIC Montpellier 15 juillet 2026
- MONTPELLIER BY NIGHT Montpellier 15 juillet 2026