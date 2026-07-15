CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

De retour cet été à Montpellier, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein de la Basilique Notre-Dame des Tables à ne pas manquer !

Réservez vos places dès aujourd’hui !

De retour cet été à Montpellier, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein de la Basilique Notre-Dame des Tables à ne pas manquer !

Réservez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

• M. Ravel Boléro

• J.S. Bach Concerto Brandebourgeois 5 Allegro

• D. Cantemir Peşrev Bûselik

• C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

• J. S. Bach / Ackmann Concerto pour deux violons (version jazz) Allegro

• F. Doppler Fantaisie sur des airs Valaques

• A. Piazzolla Ave Maria

• A. Vivaldi Les Quatre Saisons L’Été Finale (Presto)

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Sur réservation .

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI

Back in Montpellier this summer, the Ensemble Music%E2me France is treating you to an exceptional classical music concert featuring six talented musicians! A wonderful evening of music in the Notre-Dame des Tables Basilica—don’t miss it!

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L’événement CONCERT À MONTPELLIER RAVEL, DEBUSSY, CANTEMIR, BACH, PUCCINI, DOPPLER, VIVALDI Montpellier a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER